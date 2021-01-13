Прохожие спасли детей, застрявших в сугробе в Нур-Султане 

Отец семейства выразил благодарность за неравнодушие и спасенные жизни.

В Нур-Султане прохожие спасли детей, которые провалились в реку Сарыбулак, передает zakon.kz.

Инцидент произошел 12 января. Трое детей возвращались домой по Сарыбулакской улице, рядом находится река и мост.

Восьмилетний мальчик перелез через ограду и спустился к реке на трубу. Он не удержался, упал в сугробы и застрял. Двое его сестер спустились к нему и попытались вытащить.

Из-за большого слоя снега и сильной метелицы детям не удалось выбраться самостоятельно. Они пробыли в снежном плену более получаса. Напуганные и замерзшие лети начали кричать и звать на помощь. Неподалеку проходили трое молодых людей, которые бросились на помощь.

Они посадили замерзших детей в машину и отвезли к их родителям. Позже пострадавших доставили в больницу для оказания помощи. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает.

Отец семейства выразил благодарность за неравнодушие и спасенные жизни.

Кроме этого руководитель столичного ДП наградил их грамотами.

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