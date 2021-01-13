Женщина провалилась в колодец в Нур-Султане. Видео

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Пострадавшую доставили в Многопрофильную городскую больницу №1.
В Нур-Султане женщина провалилась в колодец, передает zakon.kz.
Видеозапись появилась в Instagram.
Женщина провалилась в колодец на глубину пять метров. Инцидент произошел сегодня около 11:00, - говорится в подписи к видео.
В столичном ДЧС сообщили подробности происшествия. Инцидент произошел по улице Кабанбай батыра.
Девять человек личного состава и две единицы техники прибыли на место вызова и незамедлительно приступили к спасательной операции. С помощью штурмовой лестницы совместными действиями спасателей и полицейских женщину далось извлечь и спасти. Пострадавшая была передана медикам скорой помощи и доставлена в Многопрофильную городскую больницу №1, - сообщили в ДЧС.
На данный момент состояние пострадавшей удовлетворительное, ее отпустили домой.
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