Рейтинг Трампа упал до рекордно низких значений

После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

Рейтинг одобрения действующего президента США Дональда Трампа упал до рекордно низких значений за все время его пребывания у власти, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru.

По результатам опроса, действия президента поддерживают всего 34% избирателей, не одобряют – 63%.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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