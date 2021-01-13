Эрдоган: Турция не поддастся "диктату соцсетей"

Президент Турции отказался от WhatsApp и перешел в Telegram.

Турция не поддастся диктату соцсетей, заявил президент республики Тайип Эрдоган на фоне блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети. Трамп во вторник заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова

Цифровизация и удобства, которые дают нам интернет и соцсети, также рождают серьезные риски. Споры вокруг результатов выборов в США показали, куда может завести цифровой фашизм. Главная опасность в том, что террористы вмешиваются в политику посредством соцсетей... Мы столкнулись со множеством случаев произвола социальных сетей, но не поддадимся их диктату. президент Турции Тайип Эрдоган

По его словам, использование национальных мессенджеров в Турции растет, она будет их развивать и укреплять.

Во вторник администрация турецкого лидера после отказа от мессенджера WhatsApp сообщила, что Эрдоган завел каналы в Telegram и BIP. Канал президента Турции в Telegram набрал более 215 тысяч подписчиков.

Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.

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