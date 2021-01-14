Вирусолог рассказал, как возникает коллективный иммунитет

Полностью избавиться от COVID-19 будет невозможно, поскольку вирус все равно останется с людьми.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как возникает коллективный иммунитет, передает zakon.kz со ссылкой на "ВЗГЛЯД".

Ранее президент России Владимир Путин поручил на следующей неделе перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Он также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.

Коллективный иммунитет складывается из нескольких компонентов. Во-первых, это люди, которые уже переболели и приобрели его. Во-вторых, это те, кто от природы более устойчив к этому вирусу. В-третьих, это вакцинированные люди. Когда таких людей в сумме наберется порядка 70 % - это даст хороший результат, и эпидемия резко снизится настолько, что можно будет считать, что мы от нее освободились, - рассказал Альштейн.

Он уточнил, что даже при таком высоком показателе полностью избавиться от COVID-19 будет невозможно, поскольку вирус все равно останется с людьми, только это уже будут частные случаи, а не массовые.

На данный момент уже переболело достаточно много людей около - 10-20% населения, а, учитывая бессимптомных больных, возможно гораздо больше (до 30 % населения), но точно их количество посчитать невозможно. Вакцинация уже началась, с каждым днем количество привитых увеличивается. Если, скажем, привьются еще порядка 20 % населения - это уже даст заметное уменьшение эпидемии, но в основном мы можем ожидать эффекта после того, как будет охвачено 50 и более процентов, - отметил вирусолог.

В конце ноября прошлого года ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) спрогнозировали, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у россиян выработается уже к лету 2021 года. По их мнению, для прекращения распространения вируса достаточно при выработке иммунитета у 50-60 % граждан.

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