В Нур-Султане ограничено движение для общественного и грузового транспорта 

Ограничения ввели для автотранспорта на дизельном топливе.

Вечером 13 января в связи с ухудшением погодных условий в Нур-Султане ввели ограничения для общественного и грузового транспорта, сообщает zakon.kz.

13.01. с 20:30 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры) ограничено движение для общественного транспорта и грузового автотранспорта на дизельном топливе на участке г. Нур-Султан – г. Щучинск (18-231 км) автодороги республиканского значения "Нур-Султан-Петропавловск", - говорится в сообщении Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

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