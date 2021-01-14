Навального объявили в федеральный розыск

Политик может быть задержан сразу после пересечения границы после возвращения в Россию.

Оппозиционер Алексей Навальный объявлен в России в федеральный розыск, сообщает zakon.kz со ссылкой на Новую газету.

Согласно постановлению московского управления ФСИН, "осужденный уклоняется от контроля" уголовно-исполнительной инспекции.

ФСИН отмечает, что в конце ноября в отношении Навального проводились "первоначальные розыскные действия". Речь идет об уголовном деле "Ив Роше", по которому политика осудили на 3,5 года условно.

В ходе проведенных первоначальных розыскных мероприятий установить местонахождение осужденного не представилось возможным, — говорится в документе.

Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы политика, подтвердил, что того объявили в федеральный розыск. Кобзев предположил, что это "никак не отразится" на решении Навального вернуться в Россию.

Адвокат уточнил, что Навального могут задержать по прибытии в РФ. Ранее в тот же день Навальный объявил, что отправится в Москву 17 января рейсом авиакомпании "Победа".

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