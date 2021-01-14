Президент созвал первую сессию Парламента нового созыва

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Первая сессия Парламента Республики Казахстан седьмого созыва состоится 15 января в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан седьмого созыва", сообщает zakon.kz.
Постановление было опубликовано на официальном сайте Акорды.
Созвать первую сессию Парламента Республики Казахстан седьмого созыва 15 января 2021 года в 10 часов в городе Нур-Султане, - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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