Ученые: 2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли

2021 год станет самым коротким за последние 50 лет из-за ускорения вращения Земли.

Наступивший год, по предварительному прогнозу, будет короче 2020 года в связи с ускорением вращения Земли, передает zakon.kz.

Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, в составе которого работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

По предварительному прогнозу – да, но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли, - сказали в институте.

Так ученые прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что в связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года), а 19 июля день оказался короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды. 2021 год, как предполагается, будет еще короче.

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