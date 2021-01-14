В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 165 тысяч

Зарегистрированы 834 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 834 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:город Нур-Султан - 123город Алматы - 122город Шымкент - 14Акмолинская область - 59Актюбинская область - 13Алматинская область - 56Атырауская область - 75Восточно-Казахстанская область - 39Жамбылская область - 13Западно-Казахстанская область - 40Карагандинская область - 40Костанайская область - 74Кызылординская область - 11Мангистауская область - 10Павлодарская область - 70Северо-Казахстанская область - 59Туркестанская область - 16

Всего в стране выявлены 165 311 заболевших.

В Казахстане 745 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 39,в городе Алматы - 156,в городе Шымкент - 2,в Акмолинской области - 22,в Актюбинской области - 6,в Алматинской области - 18,в Атырауской области - 63,в Жамбылской области - 17,в ЗКО - 25,в Карагандинской области - 32,в Костанайской области - 76,в Кызылординской области - 1,в Мангистауской области - 19,в Павлодарской области - 235,в СКО - 26,в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 151 172 человека от COVID-19.

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