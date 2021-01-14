Импичмент и запрет вновь баллотироваться в президенты грозит Трампу

В случае утверждения решения об импичменте Трампа на голосование также вынесут запрет ему баллотироваться впредь на любые государственные должности.

Если Сенат утвердит решение об импичменте президента США Дональда Трампа на голосование вынесут запрет ему баллотироваться впредь, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

По словам демократа, в случае признания Трампа виновным, будет проводиться голосование о запрете ему снова баллотироваться в президенты и любые государственные должности.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 конгрессмена, против высказались 197 законодателей. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

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