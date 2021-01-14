Эксперт рассказал о последствиях сна рядом с телефоном

Эксперт посоветовал перестать использовать гаджет по крайней мере за час до сна.

Директор Института информационных технологий университета Синергия Станислав Косарев в беседе с агентством Прайм рассказал об опасных последствиях сна с телефоном под подушкой, сообщает zakon.kz.

По его словам, если на несколько часов в день класть телефон рядом, то электромагнитные волны будут негативно влиять на работу мозга в долгосрочной перспективе.

Эксперт посоветовал перестать использовать гаджет по крайней мере за час до сна, поскольку это негативно сказывается на качестве сна. Кроме того, если телефон не переводить в беззвучный режим или в режим "в самолете", это негативно скажется на нервной системе.

Как пояснил врач-невролог клиники лечения боли ГКБ имени В.В. Виноградова Петр Соков, это связано с тем, что сообщения уведомления могут отвлекать, удлинять переход в глубокий сон, ухудшать качества сна. Он добавил, что для анализа и мониторинга сна лучше использовать фитнес-браслет или электронные часы с отключенными на ночь уведомлениями.

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