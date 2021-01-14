Незамедлительно в городе был объявлен план "Перехват".

В Павлодаре пьяный водитель забыл, где оставил свое авто и заявил об угоне, сообщает zakon.kz.

8 января 2021 года в полицию города Павлодара поступил звонок от мужчины, который заявил об угоне его транспортного средства. Незамедлительно в городе был объявлен план "Перехват". Патрулируя дворы, один из автопатрулей заметил схожий по ориентировке автомобиль. Подъехав ближе, полицейские заметили, что машина стоит заведенной, более того, в салоне играла музыка. В салоне никого не было. Позже выяснилось, что заявитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл, где припарковал и оставил свой автотранспорт. командир Батальона патрульной полиции города Павлодара Ренат Шарипов

В полиции отметили, что в отношении лжезаявителя по факту заведомо ложного вызова органов полиции возбуждено административное производство по статье 438 КоАП РК, наложен штраф в размере 30 МРП.

С начала текущего года в регионе выявлено 5 фактов заведомо ложного вызова органов полиции, за истекший период 2020 года – 43.

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