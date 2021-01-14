Пять человек умерли в РК от КВИ и коронавирусной пневмонии за сутки

Лечение от КВИ продолжают получать 23 608 человек (11 759 КВИ+ и 11 849 КВИ-).

Министерство здравоохранения РК предоставило информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 14 января, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от коронавируса скончались 3 человека, от пневмонии с признаками COVID-19 - 2.

На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 23 608 человек (11 759 КВИ+ и 11 849 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 850 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 758 пациентов, - говорится в сообщении.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 272 пациента; в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов; на аппарате ИВЛ - 51 пациент.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 12 января зарегистрирован 91 случай заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 91 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 590, случаев с летальным исходом - 532, всего выздоровели – 34 209 человек.

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