Айгуль Куспан освобождена от должностей

Она была послом РК и главой представительства при Европейском союзе.

Айгуль Куспан освобождена от своих должностей, передает zakon.kz.

Указом главы государства Куспан Айгуль Сайфоллакызы освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Бельгия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, главы представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству, - сказано в сообщении Акорды.

Эти должности Айгуль Куспан занимала с октября 2018 года.

Она была кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии Nur Otan. По итогам выборов вошла в список кандидатов, которые представят партию в Мажилисе.

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