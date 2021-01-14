Освобожден от должности директор "Библиотеки Елбасы"

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Его зовут Амерхан Рахимжанов.
Освобожден от должности директор "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы" Амерхан Рахимжанов, передает zakon.kz.
Распоряжением Главы государства Рахимжанов Амерхан Муратпекович освобожден от должности директора государственного учреждения "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы". Акорда
Рахимжанов был кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии Nur Otan. По итогам выборов вошел в список кандидатов, которые представят партию в Мажилисе.
Амерхан Рахимжанов родился в 1960 году, в Семипалатинской области. Женат, отец троих дочерей. Владеет казахским, русским, японским, английским.
Окончил: · Семипалатинский педагогический институт (1987)
Преподаватель истории и обществоведения
· Семипалатинский институт бизнеса и предпринимательства, Казахский финансово-экономический институт (2000)
Экономист-менеджер
В разные годы работал начальником управления Комитета среднего и профессионального образования, заместителем директора департамента среднего образования, главным инспектором Администрации Президента, заместителем акима Актюбинской области, вице-министром культуры и информации, заместителем акима Астаны,
В "Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы" работал с 20 марта 2019 года.
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