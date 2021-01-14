Более заразный штамм COVID-19 обнаружили ученые

Как сообщили ученые из университета Огайо в США, один из двух новых штаммов имеет сходства с "британским", второй - делает вирус более заразным.

Ученые открыли две новые мутации коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили ученые из университета Огайо в США, один из двух новых штаммов имеет сходства с "британским", второй - делает вирус более заразным.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой COVID-19, что в Соединенных Штатах мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется в 1,5 раза активнее изначального варианта. Тем не менее в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли эту информацию.

В заявлении университета Огайо говорится, что первая мутация хотя и похожа на "британский" штамм, но, вероятно, возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2.

Первый из штаммов был обнаружен недавно у одного пациента в Огайо, и ученые пока не могут сказать, насколько широкое распространение он получил. Второй вариант стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года-начале 2021 года.

По данным ученых, мутации, существующие во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным, повышая таким образом передачу заболевания от человека к человеку. Ученые подчеркнули, что у них пока нет информации, чтобы полагать, что эти мутации повлияют на эффективность вакцин.

В середине декабря стало известно, что в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Позже власти Соединенного Королевства подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый штамм, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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