Три человека скончались в жуткой аварии под Алматы

Двое на месте, один в машине скорой.

В Алматинской области в ночь с 12 на 13 января произошло ДТП с тремя жертвами, передает zakon.kz.

Как стало известно, Mitsubishi Pajero двигался по Кульджинской трассе в восточном направлении. На 78-м км в него сзади на очень высокой скорости врезался Nissan Cefiro. После удара легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась "лоб в лоб" с LADA Largus. И этот удар был настолько сильный, что Largus отбросило назад метров на 50, и потом в кювет. А Nissan откинуло на обочину.

В результате ДТП на месте скончались два пассажира из Nissan и LADA.

Медики госпитализировали водителей LADA и Nissan. Позже стало известно, что водитель LADA скончался по пути в больницу. Также в медучреждение доставили троих пассажиров Mitsubishi Pajero, в том числе ребенка, 2019 г.р. Они серьезных травм не получили.

А водитель Nissan в тяжелом состоянии, с множественными переломами. У него взяли кровь на экспертизу, чтобы выяснить, находился ли он в состоянии опьянения. Так как в салоне нашли банку от пива и разбитое стекло.

На месте работал дознаватель области, он выяснял все обстоятельства и назначил соответствующие экспертизы.

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