ЦИК зарегистрировал новых депутатов в Мажилис

Полномочия депутатов начинаются с момента их регистрации в качестве депутатов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избранных депутатов Мажилиса Парламента VII созыва, передает корреспондент zakon.kz.

В соответствии с пунктом 5 статьи 97-1 Конституционного закона "О выборах" очередность распределения депутатских мандатов определяется руководящим органом политической партии не позднее десяти дней со дня опубликования итогов выборов. Соответствующие документы от политических партий "Ак жол", Nur Otan и "Народная партия Казахстан" 12 и 13 января были представлены в Центральную избирательную комиссию. Также на основании выборного законодательства территориальной избирательной комиссией города Нур-Султан в Центральную избирательную комиссию представлен протокол подсчета голосов по выборам депутатов Мажилиса, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. В соответствии со статьей 98 закона о выборах Центральная избирательная комиссия регистрирует избранных депутатов Мажилиса, - отметила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова на заседании.

По ее словам, от депутатов также были получены заявления о сложении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и законами РК со статусом депутата Парламента.

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан предлагает принять постановление о регистрации депутатов Мажилиса Парламента VII созыва. Председатель ЦИК Берик Имашев

После голосования депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки.

Отметим, уже 15 января состоится совместное заседание палат Парламента Казахстана с участием Президента.

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. В выборах участвовали пять политических партий: партия Nur Otan, Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Адал", "Народная партия Казахстана".

По итогам голосования в Мажилис прошли три партии - Nur Otan, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" и "Народная партия Казахстана".

Также в состав депутатов Мажилиса вошли девять человек от Ассамблеи народа Казахстана.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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