Мошенник забрал за 1000 тенге телефон у пятилетнего ребенка

Как оказалось, подозреваемого разыскивали в соседней области за совершение 4 квартирных краж.

В Туркестанской области полицейские задержали мошенника, обманом завладевшего телефоном пятилетнего ребенка, сообщает zakon.kz.

В дежурную часть УП г. Туркестан поступило заявление от местного жителя, ставшего жертвой хищения чужого имущества. Со слов потерпевшего, к нему домой пришел неизвестный мужчина, который дал 5-летнему внуку тысячу тенге и обманным путем похитил у ребенка сотовый телефон марки Samsung. Сумма ущерба, нанесенного жителю областного центра, составила около 150 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "мошенничество" и принялись за розыск подозреваемого, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Туркестанской области.

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские УП г. Туркестан всего в течение нескольких часов задержали подозреваемого.

Им оказался житель Кызылординской области, которого доставили в городское управление полиции. Изъятый в качестве вещественного доказательства сотовый телефон вернули законному владельцу. Доставленного в УП г. Туркестан подозреваемого взяли под стражу, - уточнили в ДП.

Как оказалось, подозреваемого разыскивали в соседней области за совершение 4 квартирных краж.

Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом направили в суд для принятия законного решения, - добавили в пресс-службе.

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