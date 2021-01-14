Что повышает риск инсульта и инфаркта

По мнению ученых, наибольшему риску подвержены пожилые люди, а также страдающие хроническими заболеваниями почек.

Группа ученых под руководством профессора австралийского Университета имени Эдит Коэн, доктора медицинских наук Джошуа Льюиса пришла к выводу, что скопление кальция в брюшной аорте в несколько раз увеличивает вероятность инфаркта миокарда или инсульта, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Journal of the American Heart Association (JAHA).

Как сообщается, ученые проанализировали результаты 52 проведенных ранее исследований. Они пришли к выводу, что кальцификация брюшной аорты - образование там отложений солей кальция - увеличивает риск инфаркта или инсульта в два-четыре раза. При этом наибольшему риску подвержены пожилые люди, а также страдающие хроническими заболеваниями почек.

Люди в группе риска, в том числе пожилые и с хроническими заболеваниями почек, страдающие кальцификацией брюшной аорты, наиболее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, - указывается в докладе.

Ученые подчеркивают, что предоставление пациентами информации относительно содержания кальция в брюшной аорте "способствует лучшему пониманию и устранению врачами рисков, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Скопление кальция в сосудах грозит их закупориванием и разрывом бляшек, что является одной из основных причин инфарктов и инсультов. Основными факторами, способствующими кальцификации сосудов, являются нездоровое питание, сидячий образ жизни, курение, а также генетика.

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