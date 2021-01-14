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Олжас Сулейменов и его жена попали в больницу с коронавирусом

Фото: liter.kz 14 января 2021, 12:47

Их состояние удовлетворительное.

Известный казахстанский поэт и общественно-политический деятель 84-летний Олжас Сулейменов заболел коронавирусом, передает zakon.kz.

Также заболела его супруга.

Из соцсетей стало известно, что их обоих госпитализировали в больницу Алматы на 70-м разъезде, перепрофилированную для больных коронавирусом.

В Управлении общественного здравоохранения Алматы информацию подтвердили. Там сообщили, что состояние Олжаса Омаровича и Маргариты Владимировны удовлетворительное, скоро их выпишут.

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