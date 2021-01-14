Депутаты Мажилиса VII созыва получили депутатские удостоверения и значки в ЦИК РК

Новым мажилисменам вручили удостоверения и нагрудные знаки депутатов.

Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, сообщает zakon.kz.

Новым мажилисменам вручили удостоверения и нагрудные знаки депутатов.

По итогам выборов в составе Мажилиса Парламента VII созыва 76 депутатов, избранных по партийному списку "Nur Otan", 12 – "Ак жол", 10 – Народной партии Казахстана, 9 – от Ассамблеи народа Казахстана.

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