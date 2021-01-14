Нур-Султан оказался в аутсайдерах по явке избирателей на выборы. Кульгинов ответил почему

Это хорошая явка - считает аким.

Аким Нур-Султана ответил на вопрос о низкой явке избирателей на выборы депутатов в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент zakon.kz.

Напомним, 45,1% составила явка избирателей в столице.

Это не низкая явка. Чуть больше 45% явка была. Это очень хороший показатель в период пандемии. Я считаю, это очень правильно, - сказал аким журналистам.

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. По итогам голосования в Мажилис прошли три партии - Nur Otan, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" и "Народная партия Казахстана". Также в состав депутатов Мажилиса вошли девять человек от Ассамблеи народа Казахстана.

Явка избирателей по стране составила более 63%. Самая низкая явка была в Алматы - 30,3%. Далее следует столица Казахстана - 45,1%. Наиболее активными стали избиратели из Северо-Казахстанской области.

14 января новым депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!