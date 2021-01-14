Шутки ради. Пранкер пробежал по машине на пешеходном переходе в Капшагае

Его задержали.

В Капшагае полиция задержала пранкера, пробежавшего по машине на пешеходном переходе, сообщает zakon.kz.

Как выяснилось, он снимал ролик для своего Instagram-канала. Теперь за неудавшуюся шутку ему придется ответить по закону.

Сотрудники полиции города задержали 31-летнего местного жителя, который на днях решил снять пранк. Шутки ради мужчина пробежался по машине на пешеходном переходе, тем самым совершил действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушения общественного порядка. начальник ОП города Капшагай Манат Айтмуханбетов

По данному факту составлен административный протокол по ст. 434 ч.1 КоАП РК "Мелкое хулиганство". В данный момент собранный административный материал направлен в городской суд для принятия процессуального решения.

5 января в социальных сетях появилось видео, как в Алматинской области мужчины разбивают лобовое стекло машины. Полиция тогда выяснила, что это тоже был пранк. Со слов задержанных, раскаявшихся в совершенном, таким образом они хотели привлечь к себе внимание пользователей социальных сетей, набрать большое количество просмотров и подписчиков, и после этого, отремонтировать за счет лайков треснувшее лобовое стекло.

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