В Минздраве обсудили задачи по улучшению качества медпомощи населению

Основной задачей системы здравоохранения является оказание своевременной и качественной медицинской помощи.

В Республиканском центре развития здравоохранения МЗ РК проведена дискуссионная площадка (посредством zoom) на тему "Улучшение/повышение качества медицинской помощи населению РК", сообщает zakon.kz.

Приняли участие представители структурных подразделений МЗ РК, Комитет медицинского и фармацевтического контроля, Управления здравоохранения областей, ФСМС, РЦЭЗ, НЦНЭ, НИИ, НЦ, ВУЗы, также представители НПО.

Основной задачей системы здравоохранения является оказание своевременной и качественной медицинской помощи, в том числе с применением высокотехнологичных медицинских услуг, населению Республики Казахстан. Соответственно, в рамках Дорожной карты предполагается улучшение качества и доступности профильных медицинских услуг населению.

В ходе обсуждения предлагались следующие вопросы:- Презентация Дорожной карты по реализации мероприятий, направленных на улучшение/повышение качества медицинской помощи населению Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы; - Мониторинг и анализ реализации мероприятий Дорожной карты, сроки предоставления информации.

Организаторы ознакомили участников с презентацией по реализации Дорожной карты, направленных на улучшение и повышение качества медицинской помощи населению РК на 2020-2025 годы. Для измерения качества медицинской помощи предлагается целевой индикатор "Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи", который к 2025 году достигнет 75% на всех уровнях медицинской помощи (стационарном, амбулаторном и на уровне реабилитации).

Дорожная карта по повышению качества медицинской помощи состоит из трех разделов:- Повышение качества человеческих ресурсов;- Обеспечение высокого уровня качества и безопасности медицинской помощи, ориентированной на пациента;- Обеспечение финансовой устойчивости системы здравоохранения на всех уровнях.

В документе также указаны ответственные за реализацию мероприятий.

В обсуждении приняли участие боле 100 человек. Были подняты вопросы, касающиеся требований к отечественным инновационным технологиям и разработкам механизмов по их внедрению. Участники говорили о необходимости принятия своевременных мер по улучшению индикаторов или изменению порогового уровня и по недопущению повторных инцидентов.

Предложили ввести наряду с индикатором удовлетворенности населения качеством медицинской помощи – целевой индикатор "Удовлетворенность медицинского работника (врача, медсестры)".

В работе дискуссионной площадки приняли участие и представители частного здравоохранения. Вопросы касались развития частной системы здравоохранения.

Со стороны РЦРЗ в ходе дискуссионной площадки даны соответствующие разъяснения по прозвучавшим вопросам. По результатам обсуждения было решено пересмотреть мероприятия Дорожной карты и внести предложения по ее актуализации.

Проект Дорожной карты будет размещен на сайте РЦРЗ http://www.rcrz.kz. для рассмотрения и внесения предложений. Мы приглашаем всех заинтересованных лиц к обсуждению, - сообщили в РЦРЗ.

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