Уже 12 тыс. казахстанцев готовы снять пенсионные на жилье

При снятии пенсионных накоплений, средства на спецсчетах будут застрахованы от притязаний судебных и других органов, что позволит контролировать их целевое использование.

За один день более 12 тысяч казахстанцев открыли специальные счета, чтобы снять часть пенсионных, передает zakon.kz.

Вчера 12 222 казахстанцев открыли специальные счета для снятия единовременных пенсионных выплат через приложение ЖССБ 24 и видеозвонок. Мы внимательно изучили некоторые трудности, с которыми вы столкнулись, и устранили их в обновленном приложении. Мы улучшили функцию распознавания документов и повысили скорость работы приложения, - сообщили в "Отбасы банке".

Ранее банк сообщил, что получил лицензию на открытие специальных счетов. В будущем, при снятии пенсионных накоплений, средства на этих счетах будут застрахованы от притязаний судебных и других органов, что позволит контролировать их целевое использование.

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