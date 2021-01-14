Елбасы принимает участие в заседании Nur Otan

Приложение zakon.kz
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Это первое заседание в 2021 году.
Первый Президент Казахстана принимает участие в заседании парламентской фракции Nur Otan, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил Айдос Укибай в twitter.
10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. По итогам голосования в Мажилис прошли три партии - Nur Otan, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" и "Народная партия Казахстана".
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