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Елбасы принимает участие в заседании Nur Otan

Фото: twitter 14 января 2021, 15:12

Это первое заседание в 2021 году.

Первый Президент Казахстана принимает участие в заседании парламентской фракции Nur Otan, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил Айдос Укибай в twitter.

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