Нурлан Нигматулин вновь избран на пост руководителя фракции партии в Мажилисе Парламента

Эту идею выдвинул Елбасы.

Нурлана Нигматулина единогласно избрали руководителем фракции партии в Мажилисе Парламента, сообщает zakon.kz.

Ранее, Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе Парламента.

Об этом сообщил на своей странице в twitter Айдос Укибай.

Нигматулин является председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

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