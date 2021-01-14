Нурлан Нигматулин вновь избран на пост руководителя фракции партии в Мажилисе Парламента

Приложение zakon.kz
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Эту идею выдвинул Елбасы.
Нурлана Нигматулина единогласно избрали руководителем фракции партии в Мажилисе Парламента, сообщает zakon.kz.
Ранее, Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе Парламента.
Об этом сообщил на своей странице в twitter Айдос Укибай.
Нигматулин является председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
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