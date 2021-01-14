В крупном ДТП на трассе в Кызылординской области погибли пять человек

МТСЗН РК создало комиссию для расследования обстоятельств крупного ДТП.

Министерство труда и социальной защиты населения РК создало комиссию для расследования ДТП в Кызылординской области, сообщает zakon.kz.

МТСЗН РК создало комиссию для расследования обстоятельств крупного ДТП, произошедшего на трассе Кызылорда-Кумколь в Кызылординской области, в результате которого погибли 5 человек, - говорится в сообщении.

13 января около 14:30 на 69 км трассы Кызылорда-Кумколь произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz sprinter, принадлежавшего АО "СНПС-Айдан Мунай" и автомобиля Toyota Hilux, принадлежавшего ТОО "СПМК", в результате которого на месте происшествия погибли 1 работник АО "СНПС-Айдан Мунай" и 2 работника ТОО "СПМК".

С места происшествия службой скорой помощи в городскую больницу отправлены 8 пострадавших работников вышеуказанных компаний, из которых по дороге в больницу скончался 1 работник АО "СНПС-Айдан Мунай", 1 работник ТОО "СПМК" скончался в больнице, 1 работник ТОО "Бастау-S" госпитализирован в реанимационное отделение, 1 работник АО "СНПС-Айдан Мунай" отправлен домой для получения амбулаторного лечения, остальные 4 работника госпитализированы. Всего в результате ДТП погибли 5 человек, 6 получили различные травмы, - отметили в ведомстве.

Для расследования обстоятельств и причин произошедшего группового несчастного случая распоряжением председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН создана специальная комиссия под председательством главного госинспектора труда Кызылординской области Туреахмета Жолымбетова.

О результатах расследования будет сообщено дополнительно, - добавили в МТСЗН РК.

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