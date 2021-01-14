В Нур-Султане открылся новый дилерский центр Renault Crystal

Он на 100% отвечает стандартам, утвержденными головным офисом во Франции.

В наше время автомобиль уже давно перестал быть роскошью и стал средством передвижения. Но все же каждому автовладельцу хочется получать высококлассное обслуживание как при покупке автомобиля, так и при его обслуживании. При этом желательно, чтобы все эти услуги были в одном месте, поэтому открытие подобных дилерских центров – это всегда небольшой праздник для каждого автолюбителя!

И такой праздник настал прямо сейчас: в городе Нур-Султан открылся новый дилерский центр Renault Crystal по пр. Турана, 73 (левый берег столицы), который на 100% отвечает международным стандартам марки.

Как обычно это бывает, на въезде в автосалон вас встречают автомобили тест-драйва. Что примечательно, вы можете пройти тест-драйв на любой машине из линейки Renault совершенно бесплатно.

А дальше уже следует сам шоу-рум. Сразу же в глаза бросается необычный и эффектный концепт клиентской зоны. Выглядит футуристично!

Отдел продаж новых автомобилей тоже оформлен довольно нестандартно и очень красочно – в желтой зоне "Новинки" вы, конечно же, найдете последнюю выпущенную модель автомобиля, а в красной зоне, которая сразу притягивает взгляд, вы можете ознакомиться с одними из самых ярких моделей на рынке СНГ – Renault Kaptur и Arkana.

В отделе продаж новых автомобилей Renault присутствует большое количество программ кредитования. Есть программы с первоначальным взносом и без него, процентные ставки начинаются от 1,4%, а приобрести автомобиль в кредит можно даже без подтверждения доходов.

Помимо кредитных предложений, вы можете обменять свой автомобиль на новый и при этом получить дополнительную выгоду на конечную цену. Естественно, в рамках данной программы у автосалона образуется большой выбор автомобилей с пробегом, которые вы тоже можете приобрести в кредит, причем, что очень важно, вы получите полную и честную информацию о состоянии автомобиля.

Ну а вторая половина автосалона – это, конечно же, автосервис. Для этого вам необходимо пройти в зону в левой части шоу-рума, где внедрен очень эффективный концепт для данного направления. В случае, если вашему автомобилю необходимо техническое обслуживание или ремонт, мастера-приемщики, перед тем как передать автомобиль автомеханику, подробно узнают о ваших потребностях, чтобы максимально корректно определить необходимые услуги.

Сама территория, где происходит обслуживание и ремонт автомобилей, оборудована самым качественным и современным оборудованием. Сначала ваш автомобиль проедет через пост автомойки, после чего его примут механики, которые сертифицированы заводом производителем. Что тоже очень важно, на все работы в автосервисе Crystal, вы получаете гарантию!

А пока вы ожидаете выдачи своего автомобиля, вы можете расположиться в уютной клиентской зоне на втором этаже, чтоб выпить чашечку чая или кофе, посмотреть телевизор и понаблюдать за ходом сервисных работ.

Если резюмировать все вышеизложенное, автосалон Renault Crystal Нур-Султан – это действительно то место, где автовладелец найдет для все, что ему нужно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!