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Сбой произошел в переводах kaspi.kz

Фото: скриншот 14 января 2021, 15:29

Сервис обещали восстановить в скором времени.

В приложении Kaspi.kz произошел сбой в сервисе переводов, передает zakon.kz.

Информацией с вопросом "Что случилось?" стали делиться в соцсетях казахстанцы.

14 января в приложении Kaspi.kz наблюдаются временные технические неполадки. Наша команда прилагает все усилия, чтобы исправить их в самые кратчайшие сроки. Приносим извинения за доставленные неудобства, - прокомментировали в компании.

Upd.: По состоянию на 15.40 в компании сообщили, что сервис восстановлен.

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