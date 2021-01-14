Мужчина "заминировал" Усть-Каменогорскую ГЭС

Выехавшие на место происшествия специалисты взрывных устройств не установили.

В ВКО мужчина "мысленно" заминировал Усть-Каменогорскую ГЭС, сообщает zakon.kz.

В начале января текущего года на оперативный канал "102" в ОП Глубоковского района обратился 56-летний мужчина, пояснив, что якобы его знакомый заминировал Усть-Каменогорскую ГЭС. Незамедлительно сотрудниками полиции и соответствующими органами осуществлен осмотр места происшествия, - говорится в сообщении пресс-службы ДП ВКО.

Отмечается, что выехавшие на место происшествия специалисты взрывных устройств не установили.

В ходе досудебного расследования установлено, что двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел словесный конфликт и у одного из мужчин возник преступный умысел. Осуществляя задуманное, нетрезвый мужчина, не осознав всю ответственность поступка, обратился с ложной информацией в правоохранительные органы. начальник ДП ВКО Сагат Мадиев

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 273 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РК. Злоумышленнику грозит уголовное наказание до 5 лет лишения свободы.

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