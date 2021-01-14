Автобусы не будут ходить 17 января в Нур-Султане

Будут проводиться дезинфекционные работы.

В Нур-Султане в воскресенье автобусы не будут ходить, сообщает zakon.kz.

17 января приостанавливается на один день движение городских и пригородных маршрутов в Нур-Султане. Будут проводиться дезинфекционные работы, - отметили в акимате столицы.

В ведомстве напомнили о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен.

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