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"Шальная" пуля попала в машину на трассе в Алматинской области

Фото: кадр видео 14 января 2021, 16:40

Полиция ищет подозреваемых.

В Алматинской области в движущуюся машину попала пуля, передает zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях.

На трассе между ГРЭС и Кульджинкой, около 2-3 часов, в нашу машину попала пуля. Я не знаю что это: автомат или пистолет. Смотрите, я вытаскиваю. Вот такая пуля, видите? Тут сидел этот человек. Его сам Бог спас, - говорит мужчина на видео.

В пресс-службе ДП Алматинской области прокомментировали инцидент.

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что по данному факту в Талгарское РУП с заявлением обратился 37-летний житель Карасайского района, заявивший, что 11 января около 14 час 30 минут на окраине поселка Кайнар неизвестные лица повредили неизвестным предметом его машину Audi-80. Данное заявление зарегистрировано в ЕРДР по ст. 202 ч. 1 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб". В настоящее время принимаются меры к установлению подозреваемых лиц. Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит, - сказано в сообщении.

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