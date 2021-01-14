Нурлан Нигматулин выдвинут на должность председателя Мажилиса

Также Елбасы высказался относительно кандидатуры будущего премьер-министра.

Председатель партии Nur Otan принял участие в заседании фракции партии в Мажилисе Парламента, передает zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул символичность начала работы Мажилиса VII созыва в год празднования 30-летия Независимости Казахстана.

Казахстанцы на прошедших выборах оказали огромную поддержку нашей партии. Международные наблюдатели отмечали высокую активность и сплочённость казахстанцев. Выборы прошли открыто и демократично. Убежден, что, как и всегда, вы сможете подтвердить, что мы партия конкретных дел. Елбасы

Первый Президент Казахстана отдельно остановился на итогах работы предыдущего созыва Мажилиса, указав на слаженную работу депутатов Парламента и членов Правительства.

Для обеспечения эффективной работы фракции необходимо решить несколько задач. Во-первых, депутатам совместно с Правительством следует обеспечить эффективную реализацию Предвыборной программы партии, которую поддержали казахстанцы. Во-вторых, депутатам необходимо усилить контроль за эффективностью расходования бюджетных средств. В-третьих, должна укрепляться обратная связь со всеми социальными группами. Депутаты должны регулярно встречаться с населением, вести прием граждан в общественных приемных, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Председатель партии Nur Otan предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе Парламента VII созыва. Депутаты фракции единогласно поддержали предложение Елбасы.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что в соответствии с Конституцией и Конституционным законом "О Парламенте и статусе его депутатов" депутатам-членам фракции предстоит принять участие в процедуре выдвижения и утверждения кандидатов на пост председателя Мажилиса, его заместителей и председателей постоянных комитетов нижней палаты Парламента. В этой связи Нурсултан Назарбаев предложил обсудить кандидатуры на руководящие должности Мажилиса Парламента.

На заседании была выработана консолидированная позиция фракции по выдвижению кандидатур Нурлана Нигматулина на должность председателя Мажилиса, П.Казанцева и Б.Кесебаевой на должность заместителей председателя Мажилиса, Д.Нурманбетовой на должность председателя Комитета по социально-культурному развитию, К.Мусина на должность председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, М.Кусаинова на должность председателя Комитета по финансам и бюджету, А.Куспан на должность председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности, А.Рау на должность председателя Комитета по экономическим реформам и региональному развитию.

Елбасы также высказался относительно кандидатуры будущего премьер-министра.

Мое мнение – следует сохранить преемственность. Несмотря на все трудности Правительство справилось со своей работой. На фоне всех остальных стран мы показали неплохие результаты. Если Президент предложит Мамина Аскара Узакпаевича, то прошу фракцию поддержать его кандидатуру. Нурсултан Назарбаев

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