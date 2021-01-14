Сильный ветер и метель ожидаются в семи областях Казахстана

Приложение zakon.kz
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Вероятность шторма 90-95 %.
В семи областях Казахстана 15 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с.
В Кызылординской области ожидается ветер восточный, юго-восточный местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кызылорде ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный ночью местами 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед, низовая метель. Вероятность шторма 85-90%
В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 15-18 м/с.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, 16-17 января гололед. 15-17 января местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 15, сутки 16 января порывы 23-28 м/с. В Таразе 15-17 января временами ожидаются туман, 16-17 января гололед. Вероятность шторма 90-95 %.
В Карагандинской области 15-16 января местами ожидаются туман. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с.
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