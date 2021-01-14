12 мини-сериалов, которые нужно посмотреть

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А в бонусе вас ждет пара предстоящих звездных премьер.
12 мини-сериалов, на которые не жалко потратить хоть все выходные, сообщает zakon.kz.
AdMe.ru ниже перечислило мини-сериалы, которые можно с легкостью проглотить за один присест. А в бонусе вас ждет пара предстоящих звездных премьер.Ваша честь
© Your Honor / CBS Television StudiosЖанр: триллер, драма, криминал Рейтинг IMDb: 8,3
Главный герой сериала - честный и влиятельный судья из Нового Орлеана, роль которого исполнил Брайан Крэнстон, известный по сериалу "Во все тяжкие". Однажды его сын попадает в ДТП с пешеходом и скрывается с места преступления. Конечно же, отец советует тому сдаться, пока не узнает, что погибший в аварии пешеход - сын босса местной мафии.Я знаю, что это правда
© I Know This Much Is True / Home Box Office (HBO)Жанр: драма Рейтинг IMDb: 8,2
Экранизация одноименного романа писателя Уолли Лэмба и бенефис актера Марка Руффало, который исполнил сразу две главные роли. Томас и Доминик - братья-близнецы, родившиеся в двух разных десятилетиях: 31 декабря 1949 года и 1 января 1950-го. У Томаса параноидальная шизофрения, поэтому Доминику всю жизнь приходится приглядывать за братом, отчего у него все пошло под откос.Алиса в Пограничье
© Alice in Borderland / NetflixЖанр: боевик, фантастика, драма, детектив Рейтинг IMDb: 7,8
Однажды троица безработных друзей, гуляя по парку, замечает в небе странный салют. После этого ребята, сами того не заметив, оказываются в параллельной реальности. Это идентичная оригиналу версия Токио, с тем лишь различием, что на улицах почти никого нет, а вокруг проходят игры на выживание. Теперь друзьям предстоит разобраться в произошедшем, но для начала хорошо бы просто выжить.Дес
© Des / ITN Source / ITV StudiosЖанр: биография, криминал, детектив, драма Рейтинг IMDb: 7,7
Британский детектив, основанный на реальных событиях, переносит нас в 1983 год в Швецию. По счастливой случайности местной полиции удалось поймать жестокого преступника Денниса Нильсена, который тут же сознался в содеянном. Теперь следователям предстоит ряд допросов, чтобы разобраться в том, как и почему Деннис все это совершил. Роль злодея досталась актеру Дэвиду Теннанту.Меломанка
© High Fidelity / HuluЖанр: мелодрама, комедия, музыка Рейтинг IMDb: 7,6
"Меломанка" - вольная экранизация романа "Hi-Fi" Ника Хорнби - любимой книги Зои Кравиц. Актриса и предложила снять по ней сериал и сыграла в нем главную роль. Девушка по имени Роб переживает трудные времена, а единственным утешением становится доставшийся в наследство магазин музыкальных пластинок.Доброе утро, Вероника
© Good Morning, Veronica / NetflixЖанр: детектив, криминал, триллер Рейтинг IMDb: 7,6
История рассказывается от лица офицера полиции Вероники Торрес. Она счастлива в браке, у нее есть двое детей и любимая работа, но внезапно жизнь женщины резко меняется. Однажды Вероника отвечает на звонок испуганной молодой девушки, выезжает на вызов и становится свидетелем ужасающих событий.Убийство на Мидл Бич
© Murder on Middle Beach / Armian PicturesЖанр: документальный, криминал, детектив Рейтинг IMDb: 7,5
Первый проект начинающего режиссера Мэдисона Гамбурга, в котором он рассказывает о расследовании гибели своей матери Барбары. В 2010 году ее нашли неподалеку от дома, но следователям так и не удалось раскрыть преступление. Поэтому за дело взялся сам Мэдисон, который на протяжении 8 лет вел расследование и документировал происходящее. Все не прошло бесследно: сериал вышел на HBO, а у полиции появились новые зацепки.Дэш и Лили
© Dash & Lily / NetflixЖанр: мелодрама, комедия Рейтинг IMDb: 7,5
Романтичная праздничная история о мечтательнице Лили и цинике Дэше. Все начинается с того, что девушка забывает свой блокнот на полке книжного магазина. Его находит Дэш, который терпеть не может новогоднюю суету и пишет ироничный комментарий. Так пара начинает общаться с помощью этой записной книжки, оставляя ее друг другу в разных уголках города.Мы
© Us / Drama RepublicЖанр: драма Рейтинг IMDb: 7,4
Трагикомедия о супружеской паре Конни и Дугласе Петерсонах, в чьих отношениях спустя 25 лет настал кризис. Все началось с заявления Конни о том, что она больше не хочет жить с мужем. Это стало неожиданностью для Дугласа, который теперь всеми силами пытается вернуть любовь жены и для этого везет ее в путешествие по Европе.Рекорд
© High Score / NetflixЖанр: документальный, история Рейтинг IMDb: 7,4
Документальный сериал, посвященный сфере компьютерных развлечений. Важнейшие люди в индустрии в ностальгическом ключе рассказывают зрителям о старых добрых играх: "Братьях Марио", "Пакмане" и других. Помимо воспоминаний о прошлом зритель также узнает о том, куда движется мир видеоигр.Любовь и анархия
© Love & Anarchy / FLXЖанр: драма, мелодрама, комедия Рейтинг IMDb: 7,3
Романтическая комедия о внезапной влюбленности, не вписывающейся в социальные нормы. Софи - серьезная бизнес-леди и мать двоих детей, которая недавно разочаровалась в своем браке. Макс - молодой программист и любитель подшутить над своей коллегой. Неожиданное знакомство заставит эту пару пересмотреть свои взгляды на жизнь.Бортпроводница
© The Flight Attendant / Warner Horizon TelevisionЖанр: детектив, комедия Рейтинг IMDb: 7,2
Звезда ситкома "Теория Большого взрыва" Кейли Куоко возвращается на экраны в комедийном детективе. Ее героиня, бортпроводница Кэсси, после веселой ночи с симпатичным пассажиром просыпается в номере отеля в Бангкоке. Случилось что-то ужасное, но девушка ничего не помнит.Бонус № 1: "ВандаВижен"
© Marvel Entertainment / YouTubeЖанр: фантастика, фэнтези, боевик, драма, комедия, приключения Дата премьеры: 15 января 2021 года
9-серийный ситком производства Marvel, повествующий о семейной жизни супергеройской парочки - Ванды Максимофф и андроида Вижена. Действие сериала разворачивается после событий фильма "Мстители: Финал". Герои пытаются скрыть свои способности, но начинают замечать, что все происходящее уж очень похоже на старые телешоу и вокруг явно творится что-то неладное.Бонус № 2: "Кобыла Исттауна"
© Mare Of Easttown / YouTubeЖанр: драма Дата премьеры: апрель 2021 года
Сериал от HBO с Кейт Уинслет в главной роли, которая также выступит одним из продюсеров. В центре сюжета - детектив небольшого городка в Пенсильвании, которая берется расследовать загадочное дело. В это же время ее личная жизнь идет под откос.
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