Спасение ребенка из пожара в Талдыкоргане попало на видео

Его госпитализировали в детскую многопрофильную больницу города с диагнозом: отравлением продуктами горения.

Днем 14 января в Талдыкоргане загорелась квартира в одном из домов микрорайона "Мушелтой". Пожарные и полицейские спасли четырех человек, сообщает zakon.kz.

Горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Из задымленной квартиры спасли четырех человек. Из них двое детей, которых госпитализировали в областную и детскую многопрофильную больницы города Талдыкорган с диагнозом: отравлением продуктами горения, состояние средней степени тяжести.

Всего силами ДЧС из задымленного подъезда по лестничному маршу было эвакуировано 15 человек, из них 8 детей, 35 человек эвакуировались самостоятельно.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 11:48 часов, на площади 15 кв.м (горела мебель, телевизор и вещи). В тушении пожара и спасении людей было задействовано 27 сотрудников и 7 ед. техники ДЧС Алматинской области, 10 сотрудников и 4 ед. техники ДП Алматинской области, аварийные и экстренные службы города. пресс- служба ДЧС Алматинской области

Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем при курении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!