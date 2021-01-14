Медработник скончалась в ДТП со скорой на трассе

Водитель доставлен в больницу.

14 января на автодороге "Самара-Шымкент" произошло дорожно-транспортное происшествие с участие автомашины скорой помощи, сообщает zakon.kz.

На трассе в районе поселка Аккудук Хромтауского района 35-летний водитель Kia не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения. Он допустил столкновение с автомашиной Уаз, принадлежащей Центральной районной больнице Айтекебийского района. В результате, водитель "скорой помощи" и пассажир (работник ЦРБ) с различными телесными повреждениями доставлены в ЦРБ Хромтау, - отметили в ДП Актюбинской области.

58-летняя пассажирка Уаза скончалась через несколько часов, не приходя в сознание.

По факту ДТП начато досудебное расследование, - добавили в ведомстве.

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