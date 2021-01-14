На севере Казахстана могут ужесточить ограничительные меры

Мы вплотную приблизились к красной зоне - Кушбасов.

В Северо-Казахстанской области растет коэффициент распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

По информации издания Петропавловск.news, на данный момент закрытых на карантин населенных пунктов в регионе нет.

По словам заместителя руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Армана Кушбасова, с нарастанием в регионе специалисты зарегистрировали 9 350 случаев COVID-19, в том числе 364 завозных случаев или 4%, из них симптомных — 5687 и бессимптомных – 3663 случая.

Чаще всего выявляют опасный вирус у североказахстанцев при их обращении за медицинской помощью — 5 665 случаев или 60%, менее при профилактическом обследовании — 1 582 случая или 17%. За сутки в области зарегистрировали 59 случаев.

Среди новых случаев больше всего зараженных североказахстанцев в городе Петропавловске — 12 случаев. В Мамлютском, Кызылжарском районах и районе им. Г. Мусрепова зарегистрировали по одному случаю, в Аккайынском районе -3, в Жамбылском, Тайыншинском и Айыртауском районах — по 4 случая. 8 случаев выявили у жителей Есильского района, 10 — в районе Шал акына,11- в Акжарском районе. —

С начала января 2021 года мы контролируем ситуацию, но имеется тенденция к росту. Репродуктивное число, которое показывает распространяемость инфекции составляет 0,99. Мы вплотную приблизились к красной зоне. Если коэффициент распространения инфекции будет выше 1, то мы туда войдем. В случае, если рост заболеваемости продолжиться, нам придется усилить ограничительные меры, чтобы сдержать инфекцию. Кушбасов

Североказахстанцев призывают носить маски, соблюдать дистанцию, ограничить общение с родственниками и избегать места массового скопления людей.

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