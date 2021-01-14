Бизнесмен на 60 млн тенге обманул госучреждения. Его задержали в Кыргызстане

Его осудили на пять лет.

Столичный бизнесмен причинил ущерб государству на сумму более 60 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

По информации Комитета финмониторинга Минфина РК, департаментом экономических расследований по Нур-Султану завершено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в отношении руководителя ИП "Сатурн".

Так, Малдыбаев Д. в 2017 году участвовал в электронных госзакупках, заказчиками которых являлись более 30 госучреждений и бюджетных организаций на территории РК, путем подачи заявок от имени ИП "Сатурн". В заявках он указывал реализацию ГСМ по явно заниженной цене, не соответствовавшей закупочной стоимости ГСМ на территории РК. Заключая договор и получив 100% оплату, подозреваемый совершил мошеннические действия в отношении 31 организации, причинив ущерб государству на сумму более 60 млн тенге, - говорится в сообщении.

Он был задержан на территории Кыргызстана.

Приговором Сарыаркинского районного суда №2 Нур-Султана он признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК РК и осужден к 5 годам лишения свободы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!