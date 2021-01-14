Метель и гололед – на большей части РК объявлено штормовое предупреждение

Территория Казахстана находится под влиянием антициклона с районов Салехарда.

В десяти регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Как передает РГП "Казгидромет", территория Казахстана находится под влиянием антициклона с районов Салехарда.

15 января в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Кызылорде и Кызылординской области ожидается ветер восточный и юго-восточный.

В Костанайской области ожидаются низовая метель, туман.

В Западно-Казахстанской области и в Уральске местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный.

15-17 января в Таразе и Жамбылской области местами ожидаются туман, 16-17 января гололед. 15-17 января местами ожидается ветер северо-восточный.

В Карагандинской области местами туман.

В Атырау и Атырауской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с. 15 января в Актюбинской области местами ожидается низовая метель.

15 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный.

Ночью и утром 15 января в Актау и в Мангистауской области местами туман, гололед.

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