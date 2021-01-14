Националист напал на Порошенко в самолете

Порошенко в ответ обвинил своего критика в том, что тот повторяет тезисы "российской пропаганды" и вообще разговаривает на русском языке.

Экс-президент Украины Петр Порошенко по возвращении с отдыха был атакован агрессивным радикалом из батальона "Азов", сообщает zakon.kz.

Националист и ветеран полка "Азов" Максим Ярош, сначала приставал к семье Порошенко сначала в летящем из Эквадора самолете, а затем в аэропорту Амстердама, передает vesti.ua.

На опубликованном ресурсом видео видно, как в салоне самолета Ярош подошел к Порошенко.

Петр Порошенко, почему вы променяли козацкое Рождество на острова? — спросил он (правописание сохранено — прим. ред.).

В ответ Порошенко сказал: "До свидания", а супруга экс-президента Марина потребовала, чтобы активист выключил камеру и перестал их снимать.

Порошенко обвинил своего критика в том, что тот повторяет тезисы "российской пропаганды" и вообще разговаривает на русском языке. В ответ на это разъяренный националист разразился ругательствами и едва не кинулся в драку, однако чета Порошенко ретировалась.

На видео в холле аэропорта Ярош говорит, обращаясь уже на "ты", в отличие от диалога в самолете:

"Тебе не кажется, что ты должен быть в госпитале с военными? И раненых умывать, а не ездить по островам.

Затем он обвиняет Порошенко в том, что тот "мутил деньги на танках". Во время разговора он регулярно нецензурно оскорблял экс-президента Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко с семьей на новогодних праздниках отдыхал на Галапагосских островах. Там он арендовал яхту стоимостью 75 миллионов фунтов стерлингов (более 100 миллионов долларов США). Ее аренда стоит 350 тысяч долларов в месяц.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!