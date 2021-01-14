Карантин будет ужесточен - главный санврач Нур-Султана

Тенденция последних дней показывает, что количество ежедневно выявляемых случаев превышает более 100 положительных результатов на Covid-19.

О том, что в Нур-Султане намерены ужесточить карантин, рассказала главный санитарный врач города Сархат Бейсенова, сообщает zakon.kz.

Пресс-служба акимата столицы приводит ее слова о том, что столица находится на стыке между зонами - одной ногой в "красной" зоне:

В первую очередь, это связано с увеличением количества проводимых тестов в сутки. Если ранее проводилось 2-2,5 тыс, то сейчас до 4,5 тыс. в сутки. Кроме того, проходит инкубационный период после Новогодних праздников. Это значит, что были люди, которые пренебрегали санитарными нормами. Сейчас необходимо выпрямить русло и снизить распространение коронавируса. В этом нам действенно помогают ограничительные карантинные меры. Сейчас готовим новое постановление о введении дополнительных карантинных мер. Это поможет локализовать появление в разных районах города очагов распространения коронавируса. главный санврач города Сархат Бейсенова

Тенденция последних дней показывает, что количество ежедневно выявляемых случаев превышает более 100 положительных результатов на Covid-19.

Бейсенова подчеркнула, что необходимо строго соблюдать санитарные нормы, только это является панацеей от болезни, которая негативно сказывается на работе всего организма.

Коронавирус точечно бьет по самым слабым органам человека. Особенно опасен тем, что приводит к образованию кровяных сгустков (тромбов) в артериях, венах, легких. Поэтому нужно особо беречь как свое здоровье, так и здоровье близких и родных, окружающих людей. главный санврач города Сархат Бейсенова

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