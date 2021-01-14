Автомобиль на газе взорвался в Актобе – водитель в реанимации

У пострадавшего ожоги головы, лица, шеи, рук, бедер и голеней, ожоги дыхательных путей.

В Актобе мужчина попал в реанимацию после взрыва в гараже. Пострадавший пытался завести машину, заправленную сжиженным газом, сообщает zakon.kz.

Портал Мой Город приводит данные пресс-службы ДЧС Актюбинской области.

Пожар, возникший из-за взрыва машины, распространился на другие строения. На месте работали 21 пожарный и пять единиц техники. ДЧС Актюбинской области

49-летний мужчина с ожогами был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, он находится в реанимации. У пострадавшего ожоги головы, лица, шеи, рук, бедер и голеней, ожоги дыхательных путей.

Причина взрыва устанавливается.

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