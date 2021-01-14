Две погибшие коровы - массовое ДТП на трассе "Алматы-Капшагай"

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К аварии привели, по всей видимости, несоблюдение скоростного режима и дистанции.
На 20 км трассы "Алматы-Капшагай" столкнулись 5 автомобилей, сообщает корреспондент zakon.kz.
В массовом ДТП участвовали три грузовых и два легковых автомобиля. К аварии привели, по всей видимости, несоблюдение скоростного режима и дистанции.
Одна из грузовых машин была гружена скотом. Две коровы погибли.
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