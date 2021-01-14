Женщина провалилась в колодец в Нур-Султане – ищут виновника

Управлением транспорта столицы будет проведена дополнительная проверка колодцев. Сейчас их закрывают только после поступления сообщения в службу 109.

Спасенную женщину, упавшую в канализационный колодец с переломом ноги доставили в больницу, сообщает zakon.kz.

На Первом канале "Евразия" задались вопросом, почему люк оказался открытым, и кто виноват в случившемся?

Замира Нурсеитова рассказывает, что все два часа, пока лежала на дне колодца, надеялась, чтобы кто-нибудь пришел и услышал ее.

Место немноголюдное, поэтому случайных прохожих мало, но помощь пришла. Ее услышала девушка и вызвала спасателей.

Женщина провалилась в колодец на глубину 5 метров. Без травм не обошлось. Вовремя прибывшие спасатели смогли вызволить пострадавшую с помощью лестницы. Сейчас этот колодец засыпан.

Если бы она пробыла бы еще час в связи с погодными условиями, потому что минусовая температура, она могла бы замерзнуть там. Там еще в глубине 20-30 см была вода замерзшая. инженер специализированной пожарной части №4 города Сейлбек Пердебеков

Женщине предстоит долгое восстановление, но она рада тому, что осталась жива. Она благодарна всем, кто пришел ей на помощь. И в первую очередь девушке, которая в глуши сумела расслышать охрипший от бессилия голос.

Сейчас все тело болит. Руки, тело, ноги - везде синяки, перелом ноги. Меня волнует: почему колодец оказался открытым, кто за это несет ответственность? Замира Нурсеитова

В акимате ответили, что медпомощь пострадавшей была оказана в полном объеме. А виновным в ЧП оказался подрядчик, который прокладывал канализационные сети. В наказание городские власти уже расторгли с ним договор.

Недобросовестным подрядчиком был скрыт дефект. Ввиду незавершенных ремонтных работ данный участок еще не принят на баланс. На ежедневной основе местным исполнительным органом проводятся работы по закрытию люков. Главный специалист управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нурсултан Маттахиденов

Управлением транспорта столицы будет проведена дополнительная проверка колодцев. Сейчас их закрывают только после поступления сообщения в службу 109. Чаще всего люки воруют горожане, которые сдают их на лом, не понимая, к каким серьезным последствиям это может привести.

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