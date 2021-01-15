Уровень загрязнения воздуха в Нур-Султане сильно вырос

В Министерстве экологии видят несколько решений проблем. Одно из них газификация столицы. Но этот проект рассчитан на несколько лет.

Столицу окутал смог, жителям трудно дышать. Экологи утверждают, что уровень загрязнения воздуха вырос в десять раз, сообщает zakon.kz.

Горожане спасаются подручными средствами. Особенно хорошо помогают медицинские маски, передает Astana TV.

Хуже всего в районах ТЭЦ-2 и Коктал-1. В этих жилых массивах больше всего угольный печей. А экологи добавляют, что проблема не только в их количестве, но и в качестве угля.

Если тонну люди сжигают, из них 420 кг превращается в золу. То есть это и в воздух уходит, половина остается в качестве золы. В пунктах реализации угля нет у нас соответствующего контроля качества этого угля. Они, возможно, смешивают его с другими видами материалов. Также некоторые жители жалуются, что многие люди топят резиной. председатель правления ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова

В Министерстве экологии видят несколько решений проблем. Одно из них газификация столицы.

Мы же не можем заставить людей зимой не топить уголь. Сейчас альтернатива это две вещи – это переход на газ. И второе мы сейчас рассматриваем вопрос ночного тарифа. Сейчас с министерством нац экономики рассматриваем вопросы ночного тарифа. То есть предложить населению альтернативу возможного использования электропечей. Если будет удешевление. председатель комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов

Газифицировать город уже начали. Но этот проект рассчитан на несколько лет. Жителей столицы просят потерпеть.

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