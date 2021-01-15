Шеремета после поражения обратился к Головкину

По ходу боя поляк четырежды побывал в нокдауне.

Польский боксер Камил Шеремета оставил послание чемпиону мира в среднем весе по версиям IBF/IBO казахстанскому боксеру Геннадию Головкину, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Шеремета в очередной раз признал силу Головкина и поблагодарил его за ценный урок бокса.

Спасибо Головкину за бой, благодаря ему я знаю, сколько еще работы у меня впереди, — написал Шеремета на своей странице в Instagram, прикрепив фотографию с GGG.

Напомним, в декабре Шеремета проиграл Головкину бой за титулы IBF и IBO, которым владеет казахстанец. Поединок был остановлен после седьмого раунда, итогом его стал технический нокаут. По ходу боя поляк четырежды побывал в нокдауне.

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